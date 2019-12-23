На Украине тренер подрался с юными хоккеистами во время матча

В конце матча украинских детских хоккейных команд «Кривбасс» и «Морские волки» произошла массовая драка.

Как сообщает TSN, во время матча детских команд в Одессе произошла потасовка, в которую вмешался тренер «Кривбасса» Сергей Брага.

Отмечается, что он начал избивать игроков «Морских волков». В результате инцидента пострадали несколько юных хоккеистов, в том числе голкипер «Волков», получивший прямой удар в голову от специалиста. У него подозрение на сотрясение мозга.

Родители пострадавших спортсменов уже написали жалобу в Украинскую молодёжную хоккейную лигу, а также составили заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин чуть не подрался с голкипером «Эдмонтона» в матче НХЛ.