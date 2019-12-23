Колобков — о возвращении РПЛ к схеме «весна — осень»: готовиться и играть надо лучше

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал призывы вернуться к прежней схеме проведения футбольных соревнований в связи с невыходом российских команд в весеннюю часть еврокубков.
Колобков — о возвращении РПЛ к схеме «весна — осень»: готовиться и играть надо лучше
  • РИА Новости

«Один раз уже было принято решение проводить чемпионат по системе «осень — весна». Теперь вновь поднимаем данный вопрос. Это извечная тема. И при одной, и при другой схеме у нас были результаты. Просто готовиться и играть надо лучше, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Надо понимать, что график у футболистов сейчас настолько плотный, что они вынуждены заканчивать сезон в начале декабря, а начинать — в феврале. Это проблема многих видов спорта. Соревнований стало так много, что спортсменам некогда готовиться», — заявил Колобков «Спорт-Экспрессу».

Впервые с сезона-2001/02 российские футбольные клубы не попали в весеннюю часть европейских турниров.

Ранее Колобков назвал правильной рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA.

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