Сошников: в Давосе чувствуется высота, сразу же задыхаешься

Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о самочувствии от нахождения в швейцарском Давосе, где состоится матч KHL World Games с «Салаватом Юлаевым».

«С перелётами и переездами в Швейцарию не так легко. Если в КХЛ появится местный клуб, то логистически будет нелегко, конечно. Но если будет интерес, то почему бы и нет? Здесь среднегорье, высота, это чувствуется. Первые два-три упражнения, и сразу же задыхаешься. Конечно, это скажется на игре, физиологию не обманешь. Нужно играть короткими сменами, чтобы с этим бороться. То же самое было, когда мы приезжали в Денвер. Здесь ничего не поделаешь, нет времени адаптироваться», — заявил Сошников.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» состоится 23 декабря в швейцарском Давосе.

Ранее Тихонов заявил, что в КХЛ можно включить и две команды из Швейцарии.