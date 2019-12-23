Тихонов: в КХЛ можно включить и две команды из Швейцарии

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Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов считает, что в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) можно включить несколько команд из Швейцарии.
Тихонов: в КХЛ можно включить и две команды из Швейцарии
  • © официальный сайт ХК «АК Барс»

«Всегда интересно играть такие матчи, как с «Салаватом», за границей. Я жил в Швейцарии год, отец здесь тренировал, все города знакомые. Швейцарский клуб в КХЛ? Знаете, здесь много хороших команд, можно даже два включить», — заявил Тихонов.

«Ак Барс» проведёт в швейцарском Давосе матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Ранее Квартальнов заявил, что не видит ничего страшного в том, что игра с «Салаватом Юлаевым» пройдёт в высокогорье.

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