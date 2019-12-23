Тихонов: в КХЛ можно включить и две команды из Швейцарии
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«Всегда интересно играть такие матчи, как с «Салаватом», за границей. Я жил в Швейцарии год, отец здесь тренировал, все города знакомые. Швейцарский клуб в КХЛ? Знаете, здесь много хороших команд, можно даже два включить», — заявил Тихонов.
«Ак Барс» проведёт в швейцарском Давосе матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
Ранее Квартальнов заявил, что не видит ничего страшного в том, что игра с «Салаватом Юлаевым» пройдёт в высокогорье.