Квартальнов: ничего страшного, что игра с «Салаватом Юлаевым» пройдёт в высокогорье

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал об ожиданиях от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдёт в швейцарском Давосе в рамках KHL World Games.

«В дерби надо включать волю и характер. То, что игра пройдёт в высокогорье, ничего страшного. Мы только приехали и сразу же уедем обратно. В этом плане проблем нет. Я здесь играл за «Давос» на Кубке Шпенглера давным-давно. Здесь шикарная атмосфера, праздничная. Какой она будет на нашем матче, увидим», — заявил Квартальнов.

Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» пройдёт 23 декабря в швейцарском Давосе.

Ранее Зарипов признался, что ему было бы интересно видеть в КХЛ больше иностранных команд.