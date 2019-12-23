Зарипов признался, что ему было бы интересно видеть в КХЛ больше иностранных команд

Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что хотел бы видеть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) команды из Швейцарии, Франции и ряда других стран.

«Команда из Швейцарии, Франции и ещё из нескольких стран в КХЛ была бы интересна. Но эти вопросы находятся в компетенции лиги. Мы, как хоккеисты, не против», — сказал Зарипов.

Ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт в швейцарском Давосе, в рамках KHL World Games. Соперником станет «Салават Юлаев».

Ранее Зарипов заявил, что атмосфера в Швейцарии подталкивает к энергичному хоккею.