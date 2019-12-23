Зарипов признался, что ему было бы интересно видеть в КХЛ больше иностранных команд
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- РИА Новости
«Команда из Швейцарии, Франции и ещё из нескольких стран в КХЛ была бы интересна. Но эти вопросы находятся в компетенции лиги. Мы, как хоккеисты, не против», — сказал Зарипов.
Ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт в швейцарском Давосе, в рамках KHL World Games. Соперником станет «Салават Юлаев».
Ранее Зарипов заявил, что атмосфера в Швейцарии подталкивает к энергичному хоккею.