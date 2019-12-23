Мозер: Тутберидзе живёт на катке

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала о ежедневной работе группы Этери Тутберидзе.

«Этери даёт сильнейшим быть сильнейшими, не занимаясь закулисными играми. У неё нет любимчиков. Ведь под её руководством работает очень большая группа, начиная от малышей. Побеждает тот, кто сильнее. Спортивный принцип всегда должен быть на первом месте. В фигурном катании практически всегда было так, что девочки до пубертата добивались результатов, выигрывали всё подряд, а затем наступало затишье. Сейчас это обострилось потому, что требования фигурного катания возросли во много раз, раньше они были мягче», — цитирует Мозер Sportbox.

Также заслуженный тренер России удивилась критике Тутберидзе со стороны соотечественников.

«Никто не верещал, когда в одиночном катании лидерство захватили Тара Липински, Саша Коэн, Сара Хьюз, которые становились чемпионками в 15—16 лет. Всё было тихо и мирно, а сейчас горланят из-за этого почём зря. Ладно бы возмущались соперники, а так гул и негатив идёт из России. Размылась грань между спортом высших достижений и обычным фигурным катанием. Мы сами загнали себя с вопросом возраста в тупик, в котором только грязь. В «Хрустальный» идут дети из других школ, они готовят девчонок и ребят начиная с трёх лет. Кто говорит, что Тутберидзе не работает, а лишь набирает талантливых ребят, лжёт. Она живёт на катке», — добавила Мозер.

Ранее Писеев заявил, что по компонентам Косторная сильнее Трусовой и Щербаковой.