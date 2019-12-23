Драчёв ожидает, что сборная России по биатлону вернётся на свой уровень на этапе КМ в Оберхофе

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил уверенность, что отечественные биатлонисты вернутся на свой уровень на четвёртом этапе Кубка мира, который пройдёт в январе в немецком Оберхофе.
Драчёв ожидает, что сборная России по биатлону вернётся на свой уровень на этапе КМ в Оберхофе
  • РИА Новости

«Старты в Анси — один из этапов подготовки к чемпионату мира — 2020, потому делать какие-то глобальные выводы из-за неудач во Франции не стоит. Да, усталость у команды присутствует, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, всё встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернёмся на прежний уровень», — цитирует Драчёва газета «Известия».

Этап Кубка мира в Оберхофе состоится 9—2 января. Чемпионат мира пройдёт в Антерсельве 13—23 февраля.

Ранее сообщалось, что правление СБР хочет исключить Гараничева и Малышко из состава сборной России.

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