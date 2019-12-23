Кремлёв предположил, что Лебедев проведёт ещё один бой

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал завершение карьеры экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым после поражения от Табисо Мчуну.

«Печально так проигрывать, однако Денис выложился на максимум. У него был большой перерыв. Если он подготовится лучше, то может ещё вернуться на ринг. Если он решит завершить выступления, то это его решение, мы всегда поддерживаем наших спортсменов. Что касается поединка, то Мчуну был лучше готов, потому и одержал победу», — цитирует Кремлёва ТАСС.

В июле 2019 года Лебедев уже объявлял о завершении карьеры, однако после этого провёл поединок с Мчуну. Россиянин проиграл южноафриканцу единогласным решением судей.

Ранее Валуев предположил, что Лебедев возвращался в ринг по финансовым причинам.