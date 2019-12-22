Лэмпард: наши фанаты хорошо поддержали «Челси» после неудачной серии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал гостевую победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Синие праздновали успех благодаря дублю Виллиана. На 62-й минуте у «шпор» был удалён Сон Хын Мин за удар по рёбрам Антонио Рюдигера. После этого фанаты хозяев начали скандировать в адрес пострадавшего расистские кричалки.

«Наши поклонники хорошо поддержали нас после серии неудач. Они знают, что мы молодая команда и стараемся играть как можно лучше. Более того, мои подопечные доказали, что могут на равных бороться с топ-клубом, а «Тоттенхэм», безусловно, относится к таковым. Мы не слишком взволнованы, но мы довольны своим выступлением», — цитирует Лэмпарда BBC Sport.

Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожелал Рюдигеру скорейшего выздоровления.