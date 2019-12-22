Лэмпард: наши фанаты хорошо поддержали «Челси» после неудачной серии
Синие праздновали успех благодаря дублю Виллиана. На 62-й минуте у «шпор» был удалён Сон Хын Мин за удар по рёбрам Антонио Рюдигера. После этого фанаты хозяев начали скандировать в адрес пострадавшего расистские кричалки.
«Наши поклонники хорошо поддержали нас после серии неудач. Они знают, что мы молодая команда и стараемся играть как можно лучше. Более того, мои подопечные доказали, что могут на равных бороться с топ-клубом, а «Тоттенхэм», безусловно, относится к таковым. Мы не слишком взволнованы, но мы довольны своим выступлением», — цитирует Лэмпарда BBC Sport.
Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пожелал Рюдигеру скорейшего выздоровления.