Моуринью: желаю выздоровления сломавшему рёбра Рюдигеру

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал скандальный эпизод в матче с «Челси» (0:2).

Во втором тайме нападающий хозяев Сон Хын Мин предпринял неудачную попытку пробить через себя в падении и сильно ударил игрока гостей Антонио Рюдигера. Немцу предварительно диагностировали перелом рёбер, а корейца судья после видеопросмотра удалил с поля.

«Для меня эта красная карточка — странная. Я надеюсь, что Рюдигер выздоровеет после перелома рёбер, потому что он наверняка сломал их несколько. Сон не проявил агрессии. В первом тайме «Челси» играл лучше. Во второй половине уже «Тоттенхэм» был намного лучше, чем в первой. Мы пытались изменить ситуацию, но это было практически невозможно», — приводит слова португальского специалиста BBC Sport.

Ранее сообщалось, что английские фанаты скандировали расистские кричалки на матче АПЛ.