Черышев: этот год получился невероятным для нашей команды

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что верит в улучшение результатов своей команды в ближайшем будущем.
Черышев: этот год получился невероятным для нашей команды
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Этот год получился невероятным для нас. Мы имеем всё для улучшения результатов в 2020 году. У нас отличная команда, сильный тренерский штаб. Вместе мы можем добиться отличных результатов. Наша команда — это большая семья. Каждый игрок, выходя на поле, стремится помочь одноклубнику», — приводит слова Черышева официальный сайт клуба.

В текущем сезоне «Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея 28 очков после 18 туров.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым в компенсированное время спаслась от поражения в матче Примеры с «Вальядолидом».

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