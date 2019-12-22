«Валенсия» с Черышевым в компенсированное время спаслась от поражения в матче Примеры с «Вальядолидом»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счётом 1:1.
Хозяева поля открыли счёт на 83-й минуте. Отличился Серхио Гвардиола.
«Валенсия» сумела уйти от поражения благодаря голу Мануэля Вальехо на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.
Российский хавбек Денис Черышев впервые после травмы, полученной в начале ноября в матче Лиги чемпионов, вышел на поле. На 60-й минуте он сменил Рубена Собрино.
«Валенсия» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» с 20 очками — 14-й.
Ранее сообщалось, что «Барселона» крупно обыграла «Алавес» в 18-м туре Примеры.