Зайцев — о канадском гражданстве: всегда и везде я останусь русским

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев прокомментировал слухи о том, что он получает канадский паспорт.
Зайцев — о канадском гражданстве: всегда и везде я останусь русским
  • © Елена Руско
  • РИА Новости

«Я родился, вырос и живу в России. Я выступаю за сборную России. Моя старшая дочь Соня родилась здесь, а у Верочки двойное гражданство. Пускай она и родилась в Канаде, но я настоял на том, чтобы ей сделали и российское гражданство тоже, несмотря на то что её мама была против. Маргарита, к слову, всегда заявляла, что в России ей жить не нравится — не её уровень жизни. Как дальше сложится моя жизнь, я не знаю. Возможно, я захочу уехать жить в Италию. Или построю дом в Лос-Анджелесе. Буду жить там, где комфортно мне и моей семье. Однако всегда и везде я останусь русским. И мои дети в первую очередь будут разговаривать по-русски», — заявил Зайцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Супруга хоккеиста, с которой игрок находится в конфликте, заявила, что он подал документы на получение канадского паспорта.

Ранее адвокат хоккеиста Зайцева отреагировала на обращение экс-жены спортсмена в СК.

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