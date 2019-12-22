Вяльбе назвала неудовлетворительным выступление российских лыжников на этапе КМ в Словении

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги этапа Кубка мира в Планице (Словения).
Вяльбе назвала неудовлетворительным выступление российских лыжников на этапе КМ в Словении
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Конечно, итоги этапа неудовлетворительные, не в первый раз у нас не получается ничего. Совершили ошибку, что привезли лидеров. Я не оправдываюсь, нам надо сделать правильные выводы на будущее, люди не ошибаются только тогда, когда ничего не делают. У всех бывают промахи, в будущем мы будем менять свою подготовку», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».

На этапе в Планице ни одна из российских команд не сумела пробиться в финал спринтерских гонок.

Ранее Губерниев раскритиковал ФЛГР за «неуважение к зрителям».

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