Вяльбе назвала неудовлетворительным выступление российских лыжников на этапе КМ в Словении
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- РИА Новости
«Конечно, итоги этапа неудовлетворительные, не в первый раз у нас не получается ничего. Совершили ошибку, что привезли лидеров. Я не оправдываюсь, нам надо сделать правильные выводы на будущее, люди не ошибаются только тогда, когда ничего не делают. У всех бывают промахи, в будущем мы будем менять свою подготовку», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».
На этапе в Планице ни одна из российских команд не сумела пробиться в финал спринтерских гонок.
Ранее Губерниев раскритиковал ФЛГР за «неуважение к зрителям».