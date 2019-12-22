Губерниев раскритиковал ФЛГР за «неуважение к зрителям»

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за выбор состава женской команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в словенской Планице.
Губерниев раскритиковал ФЛГР за «неуважение к зрителям»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Очень жаль, что ФЛГР, зная о прямой трансляции лыжных гонок на Первом канале, не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении! В итоге никто из россиян не попал в финал, и трансляцию сняли с эфира! Показывать финалы на всю страну без наших действительно было бы странно! А Федерации лыжных гонок России не заявлять сильнейших — неуважение к зрителям!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Обе российские команды (Христина Мацокина — Нина Дуботолкина и Анна Грухвина — Екатерина Смирнова) не сумели выйти в финал командной спринтерской гонки, победу в которой одержали шведки Майя Дальквист и Линн Сван.

Ранее сообщалось, что российские фристайлисты выиграли золото в командных соревнованиях на этапе КМ в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить