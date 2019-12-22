Губерниев раскритиковал ФЛГР за «неуважение к зрителям»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за выбор состава женской команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в словенской Планице.

«Очень жаль, что ФЛГР, зная о прямой трансляции лыжных гонок на Первом канале, не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении! В итоге никто из россиян не попал в финал, и трансляцию сняли с эфира! Показывать финалы на всю страну без наших действительно было бы странно! А Федерации лыжных гонок России не заявлять сильнейших — неуважение к зрителям!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Обе российские команды (Христина Мацокина — Нина Дуботолкина и Анна Грухвина — Екатерина Смирнова) не сумели выйти в финал командной спринтерской гонки, победу в которой одержали шведки Майя Дальквист и Линн Сван.

Ранее сообщалось, что российские фристайлисты выиграли золото в командных соревнованиях на этапе КМ в Китае.