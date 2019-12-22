Мчуну: я не горжусь тем, что завершил карьеру Лебедева

Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе южноафриканец Табисо Мчуну рассказал о своём отношении к победе над россиянином Денисом Лебедевым.

«Я бы не сказал, что горжусь тем, что завершил карьеру Лебедева, скорее, горжусь своей победой, потому что Денис — бывший чемпион мира и вообще один из самых уважаемых боксёров. Я горжусь тем, что смог победить такого соперника», — приводит слова Мчуну РИА Новости.

В первом поединке после возобновления карьеры Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей. Таким образом, южноафриканец стал обладателем титула WBC Silver. После боя российский боксёр заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.

Ранее Мчуну заявил, что Лебедев допустил ошибку, выбрав его своим соперником.