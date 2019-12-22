Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной на ринг

Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе южноафриканец Табисо Мчуну прокомментировал свою победу над россиянином Денисом Лебедевым.

«Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной. Если бы он хотел лёгкой победы, ему стоило выбрать кого-то попроще, чем я. Я всё-таки не такой простой соперник, я дрался за мировой титул», — приводит слова Мчуну РИА Новости.

Он высказал мнение, что Лебедев, вероятно, выбрал его в качестве соперника, потому что верил в свои силы.

«Я повторюсь: если он реально рассчитывал на победу, ему надо было выбрать кого-то значительно ниже рейтингом», — добавил южноафриканский боксёр.

В первом поединке после возобновления карьеры Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей. Таким образом, южноафриканец стал обладателем титула WBC Silver. После боя российский боксёр заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.

Ранее Умар Кремлёв завил, что Лебедев мог бы провести ещё один бой.