Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной на ринг

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Обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе южноафриканец Табисо Мчуну прокомментировал свою победу над россиянином Денисом Лебедевым.
Мчуну: Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной на ринг
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Лебедев допустил ошибку, что вышел со мной. Если бы он хотел лёгкой победы, ему стоило выбрать кого-то попроще, чем я. Я всё-таки не такой простой соперник, я дрался за мировой титул», — приводит слова Мчуну РИА Новости.

Он высказал мнение, что Лебедев, вероятно, выбрал его в качестве соперника, потому что верил в свои силы.

«Я повторюсь: если он реально рассчитывал на победу, ему надо было выбрать кого-то значительно ниже рейтингом», — добавил южноафриканский боксёр.

В первом поединке после возобновления карьеры Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей. Таким образом, южноафриканец стал обладателем титула WBC Silver. После боя российский боксёр заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.

Ранее Умар Кремлёв завил, что Лебедев мог бы провести ещё один бой.

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