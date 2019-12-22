Кремлёв считает, что Лебедев мог бы провести ещё один бой

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что Денис Лебедев в состоянии провести ещё один поединок до завершения карьеры.
Кремлёв считает, что Лебедев мог бы провести ещё один бой
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Печально так проигрывать, но Денис выложился на максимум. У него был большой перерыв. Если он лучше подготовится, то может ещё вернуться на ринг. Если он решит завершить карьеру, то это его решение, мы же всегда поддерживаем наших спортсменов», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

В первом поединке после возобновления карьеры Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей. Южноафриканец стал обладателем титула WBC Silver. После боя российский боксёр заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.

Ранее Лебедев рассказал, какой бой считает самым важным в карьере.

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