Кремлёв считает, что Лебедев мог бы провести ещё один бой
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- РИА Новости
«Печально так проигрывать, но Денис выложился на максимум. У него был большой перерыв. Если он лучше подготовится, то может ещё вернуться на ринг. Если он решит завершить карьеру, то это его решение, мы же всегда поддерживаем наших спортсменов», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
В первом поединке после возобновления карьеры Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей. Южноафриканец стал обладателем титула WBC Silver. После боя российский боксёр заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.
Ранее Лебедев рассказал, какой бой считает самым важным в карьере.