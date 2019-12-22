Ласицкене о подаренной боксёру Беспутину квартире: на всякий случай удалила у мужа Twitter

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене с юмором отреагировала на новость о том, что Федерация бокса России подарила квартиру чемпиону WBA в полусреднем весе Александру Беспутину.
Ласицкене о подаренной боксёру Беспутину квартире: на всякий случай удалила у мужа Twitter
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В своём Instagram титулованная легкоатлетка сделала репост новости о подаренной Беспутину квартире, сопроводив его подписью: «На всякий случай удалила у мужа Twitter с телефона. P. S. Федерация бокса России — просто молодцы. Александр Беспутин — поздравления с титулом! Так держать!»

После победы супруги на чемпионате мира в Катаре Владас Ласицкас иронично отреагировал на новость о подарках Федерации бокса России победителям мирового первенства, сравнив их с тем, как ВФЛА поздравила своих спортсменок.

Ранее сообщалось, что Беспутин победил Бутаева и стал чемпионом WBA в полусреднем весе.

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