Ласицкене о подаренной боксёру Беспутину квартире: на всякий случай удалила у мужа Twitter
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- РИА Новости
В своём Instagram титулованная легкоатлетка сделала репост новости о подаренной Беспутину квартире, сопроводив его подписью: «На всякий случай удалила у мужа Twitter с телефона. P. S. Федерация бокса России — просто молодцы. Александр Беспутин — поздравления с титулом! Так держать!»
После победы супруги на чемпионате мира в Катаре Владас Ласицкас иронично отреагировал на новость о подарках Федерации бокса России победителям мирового первенства, сравнив их с тем, как ВФЛА поздравила своих спортсменок.
Ранее сообщалось, что Беспутин победил Бутаева и стал чемпионом WBA в полусреднем весе.