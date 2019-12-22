Гросс рассказал о разнице в тренировках сборных России и Австрии по биатлону

Бывший тренер мужской сборной России, а ныне наставник национальной команды Австрии Рико Гросс сравнил тренировочные процессы в командах.

«Сами тренировки почти одинаковые. Разница в том, что российская команда работает по системе сборов. Три недели работы, одна неделя выходных. В Австрии практически вся команда постоянно в Хохфильцене или рядом, мы постоянно тренируемся там, и ездим буквально несколько дней в году. Тренировки как будто домашние», — приводит слова Гросса «Спорт-Экспресс».

49-летний немецкий специалист работал в тренерском штабе сборной России с 2015 по 2018 годы.

Ранее Гросс заявил, что не понимает кадровых решений в сборной России по биатлону.