Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону

Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс высказал мнение о кадровых решениях в национальной команде России.

«Первое, что я хочу сказать: в России хорошие спортсмены. Реально хорошие. И очень многие такие спортсмены находятся вне сборной. Я говорю, например, о Бабикове и Цветкове. Это большой сюрприз, что я не вижу их здесь», — приводит слова Гросса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не всегда понимает кадровые решения, которые принимаются в сборной России.

«Но я так понимаю, что иногда решения принимаются лично президентом СБР. Возможно ли такое в Австрии или Германии? Нет, никогда. Это немыслимо. Только тренер может определять состав на гонку», — добавил специалист, работавший со сборной России с 2015 по 2018 год.

Ранее тренер призвал не поддаваться панике из-за результатов российских биатлонистов.