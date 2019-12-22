Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону

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Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс высказал мнение о кадровых решениях в национальной команде России.
Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону
  • © EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger
  • globallookpress.com

«Первое, что я хочу сказать: в России хорошие спортсмены. Реально хорошие. И очень многие такие спортсмены находятся вне сборной. Я говорю, например, о Бабикове и Цветкове. Это большой сюрприз, что я не вижу их здесь», — приводит слова Гросса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не всегда понимает кадровые решения, которые принимаются в сборной России.

«Но я так понимаю, что иногда решения принимаются лично президентом СБР. Возможно ли такое в Австрии или Германии? Нет, никогда. Это немыслимо. Только тренер может определять состав на гонку», — добавил специалист, работавший со сборной России с 2015 по 2018 год.

Ранее тренер призвал не поддаваться панике из-за результатов российских биатлонистов.

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