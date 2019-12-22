«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 5:2 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли.

Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Джордана Кайру, Джейдена Шварца, Райана О’Райли и Алекса Пьетранджело, оформившего дубль. 

«Сан-Хосе» ответил голами Брента Бёрнса и Стефана Ноэсена.

В других матчах игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» победил «Детройт Ред Уингз» (4:1), «Оттава Сенаторз» по буллитам уступил «Филадельфия Флайерз» (4:5), «Эдмонтон Ойлерз» взял верх над «Монреаль Канадиенс» (4:3), «Бостон Брюинз» в овертайме проиграл «Нэшвилл Предаторз» (3:4), а «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (3:5).

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на третье место среди россиян по очкам за карьеру в НХЛ.

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