Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Флориде» принесли шайбы Евгения Дадонова, Брайана Бойла, Джонатана Юбердо и Ноэля Аккьяри. голкипер Сергей Бобровский на лёд не выходил.

«Каролина» ответил голами Нино Нидеррайтера и Лукаса Валльмарка. Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Орлова с передачи Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ.