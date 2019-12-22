Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Победу «Флориде» принесли шайбы Евгения Дадонова, Брайана Бойла, Джонатана Юбердо и Ноэля Аккьяри. голкипер Сергей Бобровский на лёд не выходил.
«Каролина» ответил голами Нино Нидеррайтера и Лукаса Валльмарка. Андрей Свечников не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что шайба Орлова с передачи Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ.