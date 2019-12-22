Салах признан лучшим игроком клубного ЧМ по футболу

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Египетский форвард принял участие в обоих матчах «Ливерпуля» на турнире — в полуфинале с мексиканским «Монтерреем» он отыграл без замены, а в финале с бразильским «Фламенго» провёл на поле 120 минут и был заменён уже в компенсированной ко второму экстра-тайму время.

По итогам двух матчей он записал в свой актив одну голевую передачу — в полуфинале.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл клубный чемпионат мира.