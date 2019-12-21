Миронова о пасьюте: шесть промахов — это плохо

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

«Сегодня были хорошие условия, не было дождя. Трасса была более-менее хорошая. Лыжи работали неплохо, на рубеже допустила шесть промахов. Гонка, в принципе, неплохая. Шесть промахов — это плохо, да, но ходом было неплохо», — приводит слова Мироновой «Чемпионат».

25-летняя биатлонистка стартовала четвёртой, но, допустив шесть промахов на четырёх огневых рубежах, завершила гонку на 20-м месте, уступив победителю 2 минуты 22,1 секунды.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси.