Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

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Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я
  • © Christian Einecke via www.imago-/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Экхофф с двумя промахами преодолела дистанцию за 29 минут 41,6 секунды.

Второе место заняла её соотечественница Ингрид Ландмарк Тандревольд. Тройку призёров замкнула швейцарка Лена Хекки.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, завершившая гонку 14-й с отставанием от победительницы в 2 минуты 7,1 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 16-й, а Светлана Миронова — 20-й.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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