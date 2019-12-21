Йоханнес Бё выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Анси, Логинов — 13-й

Короткая ссылка
Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Йоханнес Бё выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Анси, Логинов — 13-й
  • © JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса преодолел дистанцию за 30 минут 7,8 секунды.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Ветле Шостад Кристиансен.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, завершивший гонку на 13-м месте, уступив победителю 2 минуты 8,1 секунды.

Матвей Елисеев и Никита Поршнев заняли 30-е и 31-е места, Евгений Гараничев финишировал 36-м, Эдуард Латыпов — 46-м, а Дмитрий Малышко — 51-м.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить