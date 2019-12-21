Йоханнес Бё выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Анси, Логинов — 13-й

Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

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Действующий обладатель Большого хрустального глобуса преодолел дистанцию за 30 минут 7,8 секунды. Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Ветле Шостад Кристиансен. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, завершивший гонку на 13-м месте, уступив победителю 2 минуты 8,1 секунды. Матвей Елисеев и Никита Поршнев заняли 30-е и 31-е места, Евгений Гараничев финишировал 36-м, Эдуард Латыпов — 46-м, а Дмитрий Малышко — 51-м. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.