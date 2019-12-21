Газзаев считает, что обвинения WADA стали результатом действий Родченкова

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев высказал мнение, что манипуляции Григория Родченкова с базой данных московской лаборатории привели к обвинениям в адрес России и санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Расследование Следственного комитета и проведённая им работа по уголовному делу Родченкова расставляет всё на свои места. Мы получаем подтверждение того, что решения WADA в отношении России политизированы. Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

Он отметил, что теперь главное, чтобы доводы, полученные СК, были приняты в Спортивном арбитражном суде (CAS) и справедливость в отношении российских спортсменов в итоге была восстановлена.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в CAS.

Ранее СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.