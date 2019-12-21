«Фиорентина» уволила Монтеллу с поста главного тренера
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Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.
По итогам 17 туров Серии А «Флорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Безвыигрышная серия насчитывает уже семь матчей, из которых пять завершились проигрышем, а ещё два — вничью.
Отмечается, что имя нового наставника команды будет объявлено в ближайшие дни.
45-летний Монтелла возглавил клуб из Флоренции в апреле 2019 года.
Ранее лондонский «Арсенал» объявил о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера.