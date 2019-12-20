«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение со специалистом рассчитано на 3,5 года.

Артета выступал за в качестве игрока «Арсенал» с 2011 по 2016. После завершения карьеры он работал на протяжении 3,5 лет ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В конце ноября с поста главного тренера «Арсенала» был уволен Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что в Китае запретили упоминать «Арсенал» в государственных СМИ из-за Месута Озила.