«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Короткая ссылка
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение со специалистом рассчитано на 3,5 года.

Артета выступал за в качестве игрока «Арсенал» с 2011 по 2016. После завершения карьеры он работал на протяжении 3,5 лет ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. 

В конце ноября с поста главного тренера «Арсенала» был уволен Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что в Китае запретили упоминать «Арсенал» в государственных СМИ из-за Месута Озила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить