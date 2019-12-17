В Китае запретили упоминать «Арсенал» в государственных СМИ из-за Озила

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В Китае запретили упоминать лондонский футбольный клуб «Арсенал» в государственных СМИ из-за публикации полузащитника Месута Озила.
В Китае запретили упоминать «Арсенал» в государственных СМИ из-за Озила
  • © David Klein via www.imago-images/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Telegraph, «Арсенал» был поставлен в известность, что упоминание клуба в государственных СМИ будет под запретом, пока руководители «канониров» не принесут извинения за слова своего игрока.

Отмечается, что аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, фан-клуб — распущен, а поисковым сервисам приказали убрать из выдачи имя немецкого футболиста.

Причиной такой реакции Китая стал твит Озила о ситуации с уйгурами, из-за которого в стране была отменена трансляция матча 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Бакари Санья жёстко раскритиковал «Арсенал» и назвал его цирком.

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