В Китае запретили упоминать «Арсенал» в государственных СМИ из-за Озила

В Китае запретили упоминать лондонский футбольный клуб «Арсенал» в государственных СМИ из-за публикации полузащитника Месута Озила.

Как сообщает The Telegraph, «Арсенал» был поставлен в известность, что упоминание клуба в государственных СМИ будет под запретом, пока руководители «канониров» не принесут извинения за слова своего игрока.

Отмечается, что аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, фан-клуб — распущен, а поисковым сервисам приказали убрать из выдачи имя немецкого футболиста.

Причиной такой реакции Китая стал твит Озила о ситуации с уйгурами, из-за которого в стране была отменена трансляция матча 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Бакари Санья жёстко раскритиковал «Арсенал» и назвал его цирком.