Журова считает, что информация СК о Родченкове может стать аргументом в пользу России в CAS

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что информация СК о вмешательстве Григория Родченкова в базу данных московской лаборатории может стать доводом для отстаивания российской стороной своей позиции в вопросе обжалования санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Не исключаю, что этот аргумент достаточно долго держали в тайне, вытягивать его не собирались, если бы было всё нормально», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Она отметила, что для обжалования санкций WADA в Спортивном арбитражном суде российской стороне нужны серьёзные аргументы.

«Если доказать технически, что он мог вносить изменения в данные, это будет серьёзным доводом нашу пользу», — добавила олимпийская чемпионка.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.