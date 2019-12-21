Журова считает, что информация СК о Родченкове может стать аргументом в пользу России в CAS
- РИА Новости
«Не исключаю, что этот аргумент достаточно долго держали в тайне, вытягивать его не собирались, если бы было всё нормально», — приводит слова Журовой РИА Новости.
Она отметила, что для обжалования санкций WADA в Спортивном арбитражном суде российской стороне нужны серьёзные аргументы.
«Если доказать технически, что он мог вносить изменения в данные, это будет серьёзным доводом нашу пользу», — добавила олимпийская чемпионка.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
19 декабря набсовет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.