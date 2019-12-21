СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА

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Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении форварда минского «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина.
СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА
  • © Официальный сайт ФК «Энергетик-БГУ»

Как сообщает «Прессбол», игрок может перейти в стан армейцев в ближайшее время.

Кроме того, нападающим интересуются столичные «Спартак» и «Динамо», а также казанский «Рубин» и «Ростов».

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей. На его счету также шесть результативных передач.

Ранее агент Лукаса Сантоса заявил, что ЦСКА не стал выкупать трансфер футболиста.

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