Слуцкий рассказал о причинах отставки из «Витесса»

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Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о причинах своей отставки из голландского «Витесса».
Слуцкий рассказал о причинах отставки из «Витесса»
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Причин несколько. Одна из них — глобальная. На каком-то этапе я понял: несмотря на обилие талантливых футболистов и перспективной молодёжи в Голландии, местные болельщики, специалисты и даже игроки привыкли к конкретному футболу и конкретному стилю», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

По его словам, голландцы не очень готовы к тому, что какой-то тренер может работать по другому принципу. Как он считает, в Нидерландах не очень нужны люди с отличающейся футбольной философией.

«Безусловно, свою роль сыграли последние результаты. Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным. Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже», — добавил Слуцкий.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября. 

Ранее Слуцкий рассказал о возможных приобретениях «Рубина» в зимнее трансферное окно.

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