Слуцкий рассказал о возможных приобретениях «Рубина» в зимнее трансферное окно

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Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что клубу необходимо усиление в зимнее трансферное окно.
Слуцкий рассказал о возможных приобретениях «Рубина» в зимнее трансферное окно
  • Леонид Слуцкий
  • Reuters

«Да, задача очень тяжёлая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию. Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что тренерский штаб попытается раскрыть максимальные возможности игроков, находящихся в составе.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября. 

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Ранее эксперт оценил назначение Слуцкого главным тренером «Рубина».

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