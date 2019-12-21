Слуцкий рассказал о возможных приобретениях «Рубина» в зимнее трансферное окно
- Леонид Слуцкий
- Reuters
«Да, задача очень тяжёлая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию. Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что тренерский штаб попытается раскрыть максимальные возможности игроков, находящихся в составе.
Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.
После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.
Ранее эксперт оценил назначение Слуцкого главным тренером «Рубина».