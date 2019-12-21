«Даллас» уступил «Флориде» в матче НХЛ, несмотря на гол Гурьянова

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«Даллас Старз» потерпел поражение от «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» уступил «Флориде» в матче НХЛ, несмотря на гол Гурьянова
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Санрайзе и завершилась в пользу хозяев — 7:4.

В составе «Пантерз» хет-трик оформил Ноэль Аккьяри и по разу отличились Джонатан Юбердо, Антон Строльман, Винсент Трочек и Колтон Севьюр. У гостей дублем отметился Тайлер Сегин, а также забросили шайбы россиянин Денис Гурьянов и Джейми Бенн.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов сделал одну результативную передачу.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Каролина Харрикейнз», а «Старз» встретится с «Калгари Флэймз».

Ранее передача Евгения Малкина помогла «Питтсбург Пингвинз» одержать четвёртую победу подряд в НХЛ.

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