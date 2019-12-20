В сети появилось видео танца Трусовой, Косторной и Щербаковой в зале
- Александра Трусова
- globallookpress.com
- © Yohei Osada/AFLO
Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте kostornaiateam.
В нынешнем сезоне Косторная победила в финале Гран-при, Щербакова завоевала серебро, а Трусова стала второй.
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