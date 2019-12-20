В сети появилось видео танца Трусовой, Косторной и Щербаковой в зале

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В сети опубликовали видео танца российских фигуристок Александры Трусовой, Алёны Косторной и Анны Щербаковой на занятиях по хореографии.
В сети появилось видео танца Трусовой, Косторной и Щербаковой в зале
  • Александра Трусова
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada/AFLO

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте kostornaiateam.

В нынешнем сезоне Косторная победила в финале Гран-при, Щербакова завоевала серебро, а Трусова стала второй.

Все фигуристки выступят на чемпионате России в Красноярске, который пройдёт с 26 по 29 декабря.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании.

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