В сети появилось видео танца Трусовой, Косторной и Щербаковой в зале

В сети опубликовали видео танца российских фигуристок Александры Трусовой, Алёны Косторной и Анны Щербаковой на занятиях по хореографии.

Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте kostornaiateam.

В нынешнем сезоне Косторная победила в финале Гран-при, Щербакова завоевала серебро, а Трусова стала второй.

Все фигуристки выступят на чемпионате России в Красноярске, который пройдёт с 26 по 29 декабря.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании.