Хиддинк назначен консультантом футбольного клуба ПСВ

Нидерландский футбольный клуб ПСВ объявил о назначении бывшего главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка на должность консультанта команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, Хиддинк будет курировать работу технического персонала клуба с января 2020 года.

Специалист возглавлял ПСВ с 1987 по 1990 и с 2002 по 2006 год.

Кроме того, в разное время Хиддинк тренировал «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси» и «Анжи», а также работал со сборными Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.

Последним его местом работы была олимпийская сборная Китая, откуда он был уволен в сентябре.

Ранее экс-футболист сборной России Константин Зырянов вспомнил, что Хиддинка восхищала его физическая подготовка.