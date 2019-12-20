Хиддинк назначен консультантом футбольного клуба ПСВ

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Нидерландский футбольный клуб ПСВ объявил о назначении бывшего главного тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка на должность консультанта команды.
Хиддинк назначен консультантом футбольного клуба ПСВ
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

Как сообщает пресс-служба клуба, Хиддинк будет курировать работу технического персонала клуба с января 2020 года.

Специалист возглавлял ПСВ с 1987 по 1990 и с 2002 по 2006 год.

Кроме того, в разное время Хиддинк тренировал «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси» и «Анжи», а также работал со сборными Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.

Последним его местом работы была олимпийская сборная Китая, откуда он был уволен в сентябре.

Ранее экс-футболист сборной России Константин Зырянов вспомнил, что Хиддинка восхищала его физическая подготовка.

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