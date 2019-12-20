Непомнящий назвал команды, которые его удивили в первой части сезона РПЛ

Короткая ссылка
Тренер Валерий Непомнящий рассказал о командах, которые его удивили в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Непомнящий назвал команды, которые его удивили в первой части сезона РПЛ
  • © РИА Новости

«По ходу первой части чемпионата было много неожиданностей. Отмечу яркое начало у «Рубина». Удивил и восхитил взлёт «Тамбова» после ухода Александра Григоряна. «Уфа» смогла подняться в таблице благодаря качествам Вадима Евсеева — дерзкая, неуступчивая команда, как и сам тренер», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что «Зенит» досрочно станет чемпионом, так как у него достаточно большой отрыв от второго места. При этом он отметил, что под следующий сезон еврокубков сине-бело-голубым предстоит поработать над качеством игры и пригласить более сильных футболистов.

Ранее СМИ рассказали о задачах тренера Леонида Слуцкого в «Рубине».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить