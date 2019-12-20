Непомнящий назвал команды, которые его удивили в первой части сезона РПЛ

Тренер Валерий Непомнящий рассказал о командах, которые его удивили в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По ходу первой части чемпионата было много неожиданностей. Отмечу яркое начало у «Рубина». Удивил и восхитил взлёт «Тамбова» после ухода Александра Григоряна. «Уфа» смогла подняться в таблице благодаря качествам Вадима Евсеева — дерзкая, неуступчивая команда, как и сам тренер», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что «Зенит» досрочно станет чемпионом, так как у него достаточно большой отрыв от второго места. При этом он отметил, что под следующий сезон еврокубков сине-бело-голубым предстоит поработать над качеством игры и пригласить более сильных футболистов.

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