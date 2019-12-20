СМИ рассказали о задачах Слуцкого в «Рубине»

Стало известно, какие турнирные задачи ставит руководство казанского футбольного клуба «Рубин» перед новым главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Как сообщает ФАН, команда попытается занять шестое место по итогам сезона, которое может позволить ей при определённых раскладах сыграть в Лиге Европы.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. От шестой позиции казанцы отстают на шесть очков.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.

Ранее экс-футболист «Рубина» Денис Бояринцев оценил опыт работы Слуцкого в Европе.