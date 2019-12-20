СМИ рассказали о задачах Слуцкого в «Рубине»

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Стало известно, какие турнирные задачи ставит руководство казанского футбольного клуба «Рубин» перед новым главным тренером команды Леонидом Слуцким.
СМИ рассказали о задачах Слуцкого в «Рубине»
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН, команда попытается занять шестое место по итогам сезона, которое может позволить ей при определённых раскладах сыграть в Лиге Европы.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. От шестой позиции казанцы отстают на шесть очков.

Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября. 

Ранее экс-футболист «Рубина» Денис Бояринцев оценил опыт работы Слуцкого в Европе.

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