СМИ рассказали о задачах Слуцкого в «Рубине»
- РИА Новости
Как сообщает ФАН, команда попытается занять шестое место по итогам сезона, которое может позволить ей при определённых раскладах сыграть в Лиге Европы.
После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. От шестой позиции казанцы отстают на шесть очков.
Слуцкий подписал с «Рубином» контракт на пять лет. Последние годы он работал за рубежом, возглавляя английский «Халл Сити», а затем голландский «Витесс», из которого ушёл в отставку в конце ноября.
Ранее экс-футболист «Рубина» Денис Бояринцев оценил опыт работы Слуцкого в Европе.