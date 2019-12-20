Бояринцев оценил опыт работы Слуцкого в Европе
- РИА Новости
«Для любого специалиста поработать в зарубежном клубе — это большая удача. Мало кто у нас получал такую возможность, а тем более добивался успехов. Мы не очень востребованы за рубежом. А у Слуцкого классный опыт: он и в Голландии тренировал, и в Англии, имел шанс поработать в странах с совсем другим менталитетом, посмотреть, как там устроены академии, детские школы. Считаю, он очень многое оттуда почерпнул», — заявил Бояринцев RT.
Ранее он предположил, как болельщики ЦСКА воспримут приход Слуцкого в «Рубин».