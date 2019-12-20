Бояринцев оценил опыт работы Слуцкого в Европе

Короткая ссылка
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение об опыте работы в европейских клубах нового наставника команды из Казани Леонида Слуцкого.
Бояринцев оценил опыт работы Слуцкого в Европе
  • РИА Новости

«Для любого специалиста поработать в зарубежном клубе — это большая удача. Мало кто у нас получал такую возможность, а тем более добивался успехов. Мы не очень востребованы за рубежом. А у Слуцкого классный опыт: он и в Голландии тренировал, и в Англии, имел шанс поработать в странах с совсем другим менталитетом, посмотреть, как там устроены академии, детские школы. Считаю, он очень многое оттуда почерпнул», — заявил Бояринцев RT.

Ранее он предположил, как болельщики ЦСКА воспримут приход Слуцкого в «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить