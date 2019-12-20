«Спартак» в ОТ одолел «Сочи» в матче КХЛ, уступая по ходу встречи 0:3
- РИА Новости
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
При этом спартаковцы проигрывали по ходу матча со счётом 0:3.
В составе красно-белых отличились Ансель Галимов, Аким Тришин, Денис Кокарев, Яков Рылов и Дмитрий Вишневский. У гостей дублем отметился Мальте Стрёмвалль, а также отличились Денис Мосалёв и Андрей Алтыбармакян.
В параллельном матче «Барыс» из Нур-Султана победил подольский «Витязь» (5:2).
Ранее ЦСКА с минимальным счётом переиграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе.