«Спартак» в ОТ одолел «Сочи» в матче КХЛ, уступая по ходу встречи 0:3

Московский «Спартак» одержал победу в овертайме над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

При этом спартаковцы проигрывали по ходу матча со счётом 0:3.

В составе красно-белых отличились Ансель Галимов, Аким Тришин, Денис Кокарев, Яков Рылов и Дмитрий Вишневский. У гостей дублем отметился Мальте Стрёмвалль, а также отличились Денис Мосалёв и Андрей Алтыбармакян.

В параллельном матче «Барыс» из Нур-Султана победил подольский «Витязь» (5:2).

Ранее ЦСКА с минимальным счётом переиграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе.