ЦСКА с минимальным счётом переиграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе

Короткая ссылка
Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА с минимальным счётом переиграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», которая является домашним стадионом футбольного клуба «Зенит», и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу забросил Сергей Калинин в третьем периоде.

Таким образом, армейцы Москвы одержали четвёртую победу подряд. Для хозяев же это поражение стало первым за 13 игр.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» забросило восемь шайб в ворота «Северстали» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить