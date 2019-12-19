ЦСКА с минимальным счётом переиграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», которая является домашним стадионом футбольного клуба «Зенит», и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу забросил Сергей Калинин в третьем периоде.

Таким образом, армейцы Москвы одержали четвёртую победу подряд. Для хозяев же это поражение стало первым за 13 игр.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» забросило восемь шайб в ворота «Северстали» в КХЛ.