ЦСКА с минимальным счётом переиграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе
- РИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», которая является домашним стадионом футбольного клуба «Зенит», и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственную шайбу забросил Сергей Калинин в третьем периоде.
Таким образом, армейцы Москвы одержали четвёртую победу подряд. Для хозяев же это поражение стало первым за 13 игр.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» забросило восемь шайб в ворота «Северстали» в КХЛ.