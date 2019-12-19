Московское «Динамо» забросило восемь шайб в ворота «Северстали» в КХЛ

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Московское «Динамо» одержало разгромную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» забросило восемь шайб в ворота «Северстали» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 8:1 в пользу хозяев.

В составе бело-голубых хет-трик оформил Даниил Тарасов, дублем отметился Дмитрий Яшкин, а также по разу отличились Андре Петерссон, Иван Игумнов и Андрей Миронов. У гостей единственную шайбу забросил Владислав Кодола.

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Сочи», а «Северсталь» встретится с «Локомотивом».

Ранее «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

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