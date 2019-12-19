Московское «Динамо» забросило восемь шайб в ворота «Северстали» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 8:1 в пользу хозяев.
В составе бело-голубых хет-трик оформил Даниил Тарасов, дублем отметился Дмитрий Яшкин, а также по разу отличились Андре Петерссон, Иван Игумнов и Андрей Миронов. У гостей единственную шайбу забросил Владислав Кодола.
В следующем матче «Динамо» сыграет с «Сочи», а «Северсталь» встретится с «Локомотивом».
Ранее «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.