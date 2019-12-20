Киберспортивная команда Virtus.pro сыграет в CS:GO c телеведущим Ургантом и рэпером Кридом

Команда российской киберспортивной организации Virtus.pro по дисциплине CS:GO сыграет с телеведущим Иваном Ургантом, рэпером Егором Кридом и другими представителями шоу-бизнеса.

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Об этом сообщается в Instagram-аккаунте программы «Вечерний Ургант». «Сегодня будем играть в CS:GO», — говорится в сообщении. Ранее власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России.