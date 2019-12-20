Киберспортивная команда Virtus.pro сыграет в CS:GO c телеведущим Ургантом и рэпером Кридом

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Команда российской киберспортивной организации Virtus.pro по дисциплине CS:GO сыграет с телеведущим Иваном Ургантом, рэпером Егором Кридом и другими представителями шоу-бизнеса.
Киберспортивная команда Virtus.pro сыграет в CS:GO c телеведущим Ургантом и рэпером Кридом
  • © vecherniy_urgant
  • Instagram

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте программы «Вечерний Ургант».

«Сегодня будем играть в CS:GO», — говорится в сообщении. 

Ранее власти Татарстана договорились о сотрудничестве с Федерацией киберспорта России.

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