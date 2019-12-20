Гвардиола прокомментировал назначение Артеты главным тренером «Арсенала»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о назначении своего бывшего ассистента Микеля Артеты на пост главного тренера «Арсенала».
Гвардиола прокомментировал назначение Артеты главным тренером «Арсенала»
  • ©arsenal.com

«Микель был великолепным тренером для «Манчестер Сити». Он полностью отдавал себя работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».

По его мнению, Артета внёс большой вклад в достижения коллектива из Манчестера в последние годы и готов к новой роли.

Артета выступал в качестве игрока «Арсенала» с 2011 по 2016 год. После завершения карьеры он работал на протяжении 3,5 года ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. 

Ранее «Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера.

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