Гвардиола прокомментировал назначение Артеты главным тренером «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о назначении своего бывшего ассистента Микеля Артеты на пост главного тренера «Арсенала».

«Микель был великолепным тренером для «Манчестер Сити». Он полностью отдавал себя работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Сити».

По его мнению, Артета внёс большой вклад в достижения коллектива из Манчестера в последние годы и готов к новой роли.

Артета выступал в качестве игрока «Арсенала» с 2011 по 2016 год. После завершения карьеры он работал на протяжении 3,5 года ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Ранее «Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера.