Хованцев: россиянкам, кроме Мироновой, сложно соперничать с ведущими биатлонистками

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о результате российских спортсменок в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

«Кроме Мироновой, у нас кому-то соперничать с ведущими биатлонистками сложно. Света добавила в стрельбе, она идеально отстрелялась, и результат закономерный», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Он также сравнил условия этапа с прошлогодним этапом в Оберхофе.

В спринте лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая четвёртое место. Екатерина Юрлова-Перхт стала 18-й, Лариса Куклина — 28-й, Кристина Резцова — 63-й, а Тамара Воронина — 73-й.

Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее Миронова призналась, что впервые стартовала в такой проливной дождь.