Миронова о спринте на этапе КМ в Анси: впервые стартую в проливной дождь
- РИА Новости
«Было тяжело по такой погоде. Впервые стартую в проливной дождь. После ухода со стойки хотела отработать последний круг, сил было всё меньше и меньше, но отработала как смогла», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
По её словам, во время гонки она начала замерзать, так как промокли все её вещи.
«Это крайне дискомфортно. Пришла на лёжку, а у меня вся мушка в каплях дождя. Поэтому очень аккуратно работала на рубеже, чтобы не допустить ошибок», — добавила Миронова.
Миронова по итогам гонки заняла четвёртое место. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.
Ранее тренер Виталий Норицын высказался о проблемах российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Анси.