Миронова о спринте на этапе КМ в Анси: впервые стартую в проливной дождь

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями после спринтерской гонки на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

«Было тяжело по такой погоде. Впервые стартую в проливной дождь. После ухода со стойки хотела отработать последний круг, сил было всё меньше и меньше, но отработала как смогла», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, во время гонки она начала замерзать, так как промокли все её вещи.

«Это крайне дискомфортно. Пришла на лёжку, а у меня вся мушка в каплях дождя. Поэтому очень аккуратно работала на рубеже, чтобы не допустить ошибок», — добавила Миронова.

Миронова по итогам гонки заняла четвёртое место. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее тренер Виталий Норицын высказался о проблемах российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Анси.