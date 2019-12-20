Миронова о спринте на этапе КМ в Анси: впервые стартую в проливной дождь

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Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями после спринтерской гонки на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Миронова о спринте на этапе КМ в Анси: впервые стартую в проливной дождь
  • РИА Новости

«Было тяжело по такой погоде. Впервые стартую в проливной дождь. После ухода со стойки хотела отработать последний круг, сил было всё меньше и меньше, но отработала как смогла», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, во время гонки она начала замерзать, так как промокли все её вещи. 

«Это крайне дискомфортно. Пришла на лёжку, а у меня вся мушка в каплях дождя. Поэтому очень аккуратно работала на рубеже, чтобы не допустить ошибок», — добавила Миронова.

Миронова по итогам гонки заняла четвёртое место. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее тренер Виталий Норицын высказался о проблемах российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Анси.

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