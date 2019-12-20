Норицын высказался о проблемах российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Анси

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о проблемах россиянок в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Норицын высказался о проблемах российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Анси
  • РИА Новости

«Будем обсуждать с сервисом, почему так получилось. По разгону у нас был проигрыш, были проблемы с лыжами», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

В спринте лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая четвёртое место. Екатерина Юрлова-Перхт стала 18-й, Лариса Куклина — 28-й, Кристина Резцова — 63-й, а Тамара Воронина — 73-й.

Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.

Ранее Юрлова-Перхт не стала комментировать своё выступление в спринте на этапе КМ в Анси.

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