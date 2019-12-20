Норицын высказался о проблемах российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Анси
- РИА Новости
«Будем обсуждать с сервисом, почему так получилось. По разгону у нас был проигрыш, были проблемы с лыжами», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».
В спринте лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая четвёртое место. Екатерина Юрлова-Перхт стала 18-й, Лариса Куклина — 28-й, Кристина Резцова — 63-й, а Тамара Воронина — 73-й.
Победу одержала норвежка Тириль Экхофф.
Ранее Юрлова-Перхт не стала комментировать своё выступление в спринте на этапе КМ в Анси.